Будапешт, 9 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Отказ от природного газа и СПГ будет экономическим самоубийством, заявил 9 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, природный газ будет оставаться частью энергобаланса Венгрии в течение многих лет, власти по-прежнему отвергают «агрессивное, искусственно форсированное исключение его из энергомикса».

«Мы считаем это экономическим самоубийством и не хотим ещё больше подвергать опасности конкурентоспособность экономики Евросоюза», — сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Он также раскритиковал действия ЕК, которая не субсидирует развитие энергетической инфраструктуры на юго-востоке Евросоюза, ссылаясь на то, что через 15 лет природный газ якобы уже будет отсутствовать в энергобалансе.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. С его слов, сейчас российский газ по этому маршруту продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия и Италия.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют своих союзников для достижения целей.

Российский лидер также заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета.