Москва, 19 апреля, 2017, 23:50 — ИА Регнум. В России растет число тех, кто позитивно оценивает роль Владимира Ленина в истории страны, и это является отражением запроса общества на социальную справедливость. Об этом 19 апреля заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Дмитрий Налбандян. Выступление Ленина перед рабочими завода АМО 28 июня 1918 года

«Проблемы (которые были поставлены в начале века и которые была призвана решить революция — прим. ИА REGNUM ) не решены. Он боролся за справедливость, и до сих пор оказывается, что справедливость оказывается ересью. Что она неприемлема для государства», — заявил Делягин.

«Почему рухнул царизм? Сословное общество построили. Почему рухнул Советский Союз? Сословное общество построили? Мы сейчас что построили? Тоже сословное общество с наглухо закрытыми социальными лифтами. Извините, потребность рождает функцию. Поэтому Ленин всё более актуален», — отметил он.

Экономист подчеркнул, что само возникновение социального государства на Западе не в последнюю очередь стало результатом Русской революции и реакции на неё капиталистического общества: «То, что существует социальный капитализм, существуют социальные государства — это результат Ленина. Это реакция на него».

Тем временем Россия пережила обратный процесс в 1990-ые годы, когда вместе с возникновением новой буржуазии стали деградировать социальные институты и началось «восстановление сословного общества ещё столетней давности». И в этом смысле неоднократные попытки дискредитировать фигуру Ленина, отказаться от неё, лежат в русле той же логики, что и желание отбросить весь позитивный опыт и достижения советского периода.

«Что такое была демократическая революция? Это отказ от себя. От своей культуры, от своей истории, от своих достижений и завоеваний, когда действительно говорили пенсионерам в очередях, ветеранам — если бы не ты, старик, мы бы сейчас баварское пили! И от Ленина отказались, как отказывались от тех ветеранов», — считает Делягин.

Но пороки общества, которые когда-то привели к революционным преобразованиям, вернулись, и поэтому вновь возвращаются и становятся актуальны — хоть и в новой интерпретации — прежние идеи и политические фигуры. «Эти проблемы будет решаться. Будет решаться по-другому, но решаться будут», — подытожил Делягин.

Согласно опросам «Левада-центра» больше половины граждан России считают, что тело Ленина следует захоронить. Отрицательно относится к сносу памятников подавляющее большинство — 79% опрошенных. Что же касается идейного наследия Ленина, то положительно его вклад в историю страны оценивают 56% респондентов, а отрицательно — 22%.