Париж, 19 апреля, 2017, 23:41 — ИА Регнум.



Politikus.ru ЕС

Флаг Евросоюза, являющийся олигархической тряпкой, скоро будет убран в шкаф, заявил вице-президент французской партии «Национальный фронт» Флориан Филиппо.

«Вы увидите, скоро вашу олигархическую тряпку уберут в шкаф. Да здравствует флаг Франции!» — написал Флориан Филиппо в своем микроблоге в Twitter.

Этот случай произошел на фоне требования кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен убрать флаг ЕС во время ее интервью на телеканале TF 1. Лидер Нацфронта тогда указала, что «желает быть президентом Французской Республики, а не Еврокомиссии».

Свое сообщение Филиппо адресовал Европейской комиссии во Франции, написавшей в Twitter, что «гордится своим флагом как символом единства, солидарности и гармонии между европейцами».

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля и 7 мая, в два тура.