Абуджа, 19 апреля, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Нигерии приступили к операции по поддержанию безопасности в центральном регионе страны, охваченном столкновениями между местными пастухами и фермерами, 19 апреля сообщает Reuters.

ВС Нигерии

«Эта операция направлена на усиление мер безопасности в южной части штата Кадуна и в некоторых районах штатов Кано, Плато и Баучи», — говорится в заявлении армии Нигерии.

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Военные подразделения также доставят гуманитарную помощь в указанные районы. Для оказания медицинской помощи будут развернуты полевые госпитали.

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Военная операция продлится в течение месяца. Власти Нигерии полагают, что в результате столкновений между пастухами и фермерами могли погибнуть несколько сотен человек.