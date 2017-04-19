Вашингтон, 19 апреля, 2017, 22:26 — ИА Регнум.



Минобороны России Стратегический бомбардировщик Ту-95 МС ВКС России

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 вновь совершали полёт вблизи побережья Аляски, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации телеканала, российские Ту-95 прошли в 67 км от границы США в ночь на 19 апреля.

Интересно, что в этот раз ВВС США не поднимали в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков, как это было 18 апреля. Американские военные ограничились сопровождением российских бомбардировщиков самолётом дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

По версии телеканала, в его задачу входило уточнение количества воздушных объектов, так как допускалась вероятность того, что вместе с Ту-95 летит воздушное судно меньшего размера.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители F-22 ВВС США и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 были подняты в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95, пролетавших в международном воздушном пространстве у берегов Аляски.