Архангельск, 19 апреля, 2017, 22:00 — ИА Регнум.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил перед депутатами с отчетом о деятельности правительства в 2016 году. Он разделил свое выступление на несколько блоков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Kremlin.ru Игорь Орлов

В прошлом году регион показал устойчивую динамику по основным показателям развития экономики и социальной сферы. Индекс промышленного производства в Архангельской области составил 100,2%.

Устойчивость экономики позитивно сказалась на наполняемости регионального бюджета: по налогоплательщикам региона прирост доходов составил 2,3 млрд рублей, или 6%. Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет по сравнению с предыдущим годом выросли почти на 1 млрд рублей. Основная причина такой динамики — увеличение фонда оплаты труда.

Благодаря росту объёмов добычи алмазов бюджет пополнился на 2 млрд рублей (рост по сравнению с 2015 годом — 21%).

Использование других природных ресурсов принесло в областной бюджет более 500 млн рублей, что больше чем вдвое превышает показатели 2015 года.

Принятие в 2015 году ряда областных законов по налоговой поддержке предпринимательства позволило активизировать малый бизнес и увеличить поступления в областной и в местные бюджеты. Рост налогов от субъектов малого предпринимательства с применением специальных налоговых режимов в 2016 году составил 3,2%.

В целом доходы областного бюджета в 2016 году исполнены в объеме 64 млрд рублей. Общий объем расходов составил 68 млрд рублей.

Объём инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 90,7 млрд рублей, рост составил 40,7% к 2015 году в сопоставимых ценах.

Существенный вклад в общий объем инвестиций вносят предприятия обрабатывающих отраслей, где сформированы и продолжают работу судостроительный и лесопромышленный кластеры.

На эффективность и необходимость реализации кластерной политики косвенно указывает динамика одного из основных показателей — индекса производства. В «кластерных» отраслях он показал рост от 1,4% в целлюлозно-бумажной промышленности до 2,8% в судостроении.

«Особая роль в стабилизации и росте экономики отводится малому и среднему бизнесу, отметил Игорь Орлов. — Система поддержки МСП с акцентом на развитие инфраструктуры позволит обеспечить его стабильное развитие».

За счёт средств федерального бюджета на финансовую и инфраструктурную поддержку предпринимателей было направлено 74,7 млн рублей. Из областного бюджета — 36,3 млн.

Традиционно значимой для экономики региона остается деятельность лесопромышленного комплекса.

В 2016 году в ЛПК отмечен рост производства целлюлозы, фанеры, бумаги, картона, древесных гранул. Выпуск пиломатериалов сохранился на уровне 2015 года. Заготовка древесины от всех видов рубок составила 12,3 млн кубометров (рост на 11,9% к 2015 году).

Пристальное внимание уделялось развитию агропромышленного комплекса. Впервые за последние годы проведены масштабные работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозугодий Вельского и Устьянского районов.

Производство оригинального элитного семенного картофеля в 2016 году составило около пяти тысяч тонн, что почти на 33% больше показателя 2015 года.

Основной отраслью в сельском хозяйстве региона является молочное животноводство. За 2016 год валовой надой молока всеми категориями хозяйств вырос на 3,5% по отношению к 2015 году, возросла продуктивность коров. В течение 2016 года Архангельская область занимала третье место по удоям в России.

В 2016 году продолжалась реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с отчётом Архангельской области, утвержденным Фондом содействия реформированию ЖКХ, целевой показатель на 2016 год выполнен полностью, расселено 66,46 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В прошлом году появились реальные результаты принципиального решения правительства области об изъятии у ряда муниципальных образований полномочий по реализации программы переселения. Так, в Архангельске благодаря этому решению введено 25,4 тыс. кв. метров жилья.

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» была предоставлена субсидия в размере 66,8 млн рублей. 202 молодые семьи, из которых 49 являются многодетными, получили свидетельства на право получения социальных выплат. 123 семьи уже реализовали свое право на улучшение жилищных условий.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году было реализовано 29 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 11 — в сфере электроснабжения и 6 — в сфере водоснабжения и водоотведения. Благодаря модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ снизился расход топлива на котельных коммунального комплекса на 2053 т условного топлива в год.

Отметим, что основной проблемой региона остается миграция и отток населения. Также сомнения вызывает и инвестиционная привлекательность области.