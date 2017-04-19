Москва, 19 апреля, 2017, 21:53 — ИА Регнум.

Докторская диссертация нынешнего министра культуры Владимира Мединского будет рассмотрена по существу с третьей попытки. Об этом сегодня, 19 апреля, передает «Коммерсант».

Yugopolis.ru Владимир Мединский

Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павел Уваров заявил, что 21 апреля ВАК решит вопрос о передаче докторской диссертации Мединского в диссертационный совет.

Это будет уже третий диссертационный совет, которые рассмотрит диссертацию Мединского. Сперва его работу рассматривал диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но там не состоялось рассмотрения по существу, так как Мединский не смог присутствовать из-за напряженного графика работы.

Затем диссертацию должны были рассматривать в МГУ. Но руководство исторического факультета отказалось рассматривать работу Мединского, так как не нашло в ней плагиата.

Дело в том, что решение о лишении или сохранении степени принимается в трех инстанциях — в диссертационном совете специально выбранного российского вуза, в профильном экспертном совете ВАК и в президиуме ВАК. Затем свое заключение выносит Минобрнауки.

Шумиха вокруг диссертации Мединского началась в апреле 2016 года. Некто Иван Бабицкий из онлайн-сообщества «Диссернет» подал в Министерство образования и науки заявление с требованием лишить министра культуры Мединского ученой степени, так как его докторская диссертация, по мнению Бабицкого, «абсурдна и не имеет научной ценности».

Диссертация Мединского называется «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков».