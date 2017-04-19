Киев, 20 апреля, 2017, 00:23 — ИА Регнум.

Запрет Украины на импорт угля из России не имеет серьезного экономического обоснования. Это, скорее всего, очередная политическая игра, хотя американский энергоноситель будет для Киева гораздо дороже. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил в интервью ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Это личное дело Украины, но я не вижу в этом особого экономического смысла. Скорее, там идет разыгрывание политических очков, кто первый порвет оставшиеся связи с Россией. Но, несмотря ни на что, Украина экспортирует основную часть угля именно из России», — отметил эксперт.

По его словам, следствие того, что Украина сейчас будет запрещать ввоз российского угля, — это увеличение себестоимости угля минимум на 50%, из-за того, что ближайший по качеству уголь к России находится не близко. Сегодня для поставок угля на Украину рассматриваются два основных направления — США и ЮАР. Учитывая огромное логистическое плечо, стоимость энергоносителя поднимется минимум на 50%.

Листовский подчеркнул, что логики в таком решении мало, а экономика здесь — не самое главное. Единственная выгода, которую из этого может извлечь Киев, заключается в том, чтобы поднять популярность, возможно, перед выборами или разделом финансовых портфелей.

«Видимо Украина считает, что лето впереди, произойдет спад потребления. С другой стороны, себестоимость угля от этого не сильно изменится. Все равно где-то его придется брать на следующий отопительный сезон, а заготавливать его придется летом. Просто покупка будет дороже с учетом доставки», — заключил гендиректор Фонда энергетического развития.

Напомним, что сегодня Украина закупает более половины от всего объема импортного коксующегося угля в России, говорил ранее Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Кроме того, энергетика страны в настоящее время находится далеко не в лучшем положении из-за того, что украинские радикалы блокируют поставки угля из Донбасса. В результате Украина не получала этой зимой необходимых объемов угля и на несколько месяцев ввела чрезвычайное положение в энергетике.

Несмотря на это, как сегодня сообщало ИА REGNUM, глава министерства Игорь Насалик заявил, что в украинское правительство Министерством энергетики и угольной промышленности этой страны направлены документы по введению запрета на импорт угля из России. Теперь Киев хочет закупать этот энергоноситель в США. По словам Насалика, это выгодно и по логистике, и по цене. Если такой контракт заключить удастся, то Украина будет готова отказаться от поставок угля из других стран.