Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2017, 21:16 — ИА Регнум.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Александра Зуева помощником по вопросам правопорядка и органов законности в Департаменте операций по поддержанию мира, сообщил журналистам официальный представитель главы международной организации Стефан Дюжаррик.

Флаг ООН

Александр Зуев сменит на этой должности своего соотечественника Дмитрия Титова, который работал в миротворческом департаменте ООН с 1991 года и возглавлял управление по вопросам правопорядка и органов законности с 2007 года, — сообщил Дюжаррик.

По словам представителя генсека ООН, Александр Зуев работает в ООН с 1990 года. Он занимал разные должности в Программе развития (ПРООН), Детском фонде (ЮНИСЕФ), занимался вопросами борьбы с экстремизмом, возглавлял представительства агентств ООН в Казахстане и Таджикистане.