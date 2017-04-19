Джуба, 19 апреля, 2017, 21:11 — ИА Регнум.

В результате гражданской войны в Южном Судане погибли 82 сотрудника гуманитарных организаций, заявил координатор гуманитарной помощи ООН в Южном Судане Юджин Овусу, 19 апреля сообщает Reuters.

Trocaire Южный Судан

С декабря 2013 года в Южном Судане число погибших сотрудников гуманитарных организаций достигло 82 человек, заявил Овусу.

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Представитель ООН отметил, что остальные сотрудники гуманитарных организаций «подвергаются преследованиям по всей стране, происходят нападения на гуманитарные лагеря, часть поставок разграблена».

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В феврале и марте текущего года гуманитарные запасы были разграблены в провинции Джонглей и городах Ей, Вау-Шиллук, Майендит.

Напомним, после провозглашения независимости Южного Судана в 2011 году в стране возник внутренний конфликт. Оппозицию возглавил вице-президент Рик Мачар, начались столкновения его сторонников с правительственными силами, лояльными президенту Сальве Кииру.