Лондон, 19 апреля, 2017, 21:06 — ИА Регнум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила президенту Украины Петру Порошенко усилить сотрудничество между двумя странами в сфере безопасности. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба украинского президента.

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«Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания участвовала в целом ряде программ-реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о службе финансового расследования», — сказал Порошенко по итогам переговоров с Мэй.

Украинский президент подчеркнул, что уже дал поручения доработать конфигурацию службы финансовых расследований, чтобы она стала эффективным и некоррумпированным органом.

В ходе переговоров также обсуждалось сотрудничество по имплементации судебной реформы с учётом предложений британских советников, а также вопрос визовой либерализации для украинских граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом переговоров с Порошенко Мэй заявила, что Великобритания продолжит оказывать давление на Российскую Федерацию через политику санкций.