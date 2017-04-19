Нью-Дели, 19 апреля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии и России проведут крупные военные учения, которые, скорее всего, пройдут в рамках российских военных игр с участием военно-морского флота, военно-воздушных сил и сухопутных войск, 19 апреля сообщает The Economic Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Индии.

Agência Brasil Индийские солдаты

В этом году в России пройдут совместные российско-индийские военные учения, скорее всего, с участием трех видов вооруженных сил, сообщили источники.

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Напомним, на следующей неделе министр обороны Индии Арун Джейтли посетит Москву с целью дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества с Россией в области обороны и безопасности.

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В декабре 2016 года в Индии прошли российско-индийские военно-морские учения «Индра-2016». Совместные российско-индийские учения «Индра» проводятся с 2003 года поочередно в России и Индии. С 2014 года военные учения между Индией и Россией начинают проходить ежегодно, они включают в себя две фазы: морскую и сухопутную.