Киев, 19 апреля, 2017, 20:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксирована относительная стабилизация военной обстановки. Противоборствующие стороны вели спорадические обстрелы с применением минометов калибра 82 и 120 мм, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 19 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Железная Балка, Спартак, Крутая Балка, Ясиноватая, Веселое, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Сосновское, Николаевка, Октябрь, Донецк (аэропорт и Петровский район).

«С позиций 36-й обрМП ВСУ было выпущено 49 мин калибра 120 и 82 мм по районам населенных пунктов Сосновское и Саханка. Также по районам населенных пунктов: Зайцево, Железная Балка, Спартак, Крутая Балка, Ясиноватая, Веселое, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Сосновское, Николаевка, Октябрь, аэропорта и Петровскому району Донецка, противник активно применял различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Украинское руководство продолжает свой курс на дестабилизацию обстановки на Донбассе. Не прекращающиеся артиллерийские обстрелы территории республики, на которых мы уже не раз акцентировали внимание, является явным тому подтверждением», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведкой ДНР фиксируются факты усиления группировки украинских войск вдоль линии соприкосновения, в том числе и размещение подразделений ВСУ на объектах гражданской промышленности и инфраструктуры. «Так, на территории Авдеевского коксохимического завода выявлено размещение подразделений украинских силовиков. Подступы к местам расположения оборудованы в инженерном отношении и заминированы. Что представляет потенциальную опасность для мирных граждан», — считает Басурин.

Также военное ведомство ДНР проинформировало, что Донецк отметит 72-ю годовщину Победы во Второй мировой войне парадом военной техники 40-х годов ХХ века и современными образцами вооружений.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко опроверг обвинения ВСУ в якобы имевших место нарушениях режима тишины со стороны НМ ЛНР в районе Станицы Луганской. По его словам, Украина готовит почву для очередного срыва разведения сил и средств в районе станицы.

Он прокомментировал заявление штаба АТО, в котором говорится, что за минувшие сутки Народная милиция обстреляла позиции ВСУ в Станице Луганской из стрелкового вооружения. «Мы являемся уже свидетелями неоднократных таких «обстрелов». На протяжении уже длительного времени украинская сторона передает непонятные обстрелы, которые не фиксируют ни представители Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК), ни представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы не отвели силы и средства недавно у Станицы Луганской из-за того, что Народная милиция якобы обстреляла позиции вооруженных сил Украины. В сегодняшнем отчете миссии ОБСЕ — а для Народной милиции по Минским соглашениям это основной документ, где говорится что началом разведения сил сторон является верифицированное заявление миссии ОБСЕ о сохранении «режима тишины» в течении семи суток — такое условие у нас было. Но украинская сторона опять заявила, что мы «обстреляли». Я думаю, что этот «обстрел» также будет опровергнут отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украина в очередной раз показывает, что она просто не хочет отводить свои силы и средства в районе Станицы Луганской», — добавил Марочко.

При этом Марочко обвинил бойца одного из националистических батальонов Украины в грабеже офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Рубежном. «Поступает информация о том, что добровольческие батальоны, прибывшие на Донбасс, имеют своей целью убивать и грабить мирное население. От неправомерных действий националистов уже страдают даже международные организации. Так, в Рубежном был обворован офис Международного комитета Красного Креста. Представители МВД Украины по горячим следам сразу же вышли на преступника, но после установления личности его сразу отпустили, и дело приостановили из-за того, что он является военнослужащим одного из нацбатальонов», — рассказал Марочко.

Он также сообщил, что военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил ранение из-за неосторожного обращения с оружием. «Так, по данным нашей разведки, командование 93-й бригады Вооруженных сил Украины проводит административное расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим одного из подразделений бригады в населенном пункте Крымское. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного опьянения. Факт, как обычно, тщательно скрывается от вышестоящего командования», — пояснил Марочко.

19 апреля спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, двое военнослужащих получили ранения».

По его словам, в Донбассе наибольшее количество обстрелов со стороны ВС ДНР и ЛНР зафиксировано на Мариупольском направлении — 18. На Донецком и Луганском направлениях противник нарушил режим тишины — десять и семь раз соответственно. Лысенко отметил, что на Мариупольском направлении в Красногоровке произошло два минометных обстрела. На других участках фронта ВС ДНР несколько раз применяли бронетехнику и вели снайперские обстрелы.

Он сообщил, что на Луганском направлении боевые действия в Сизом, Станице Луганской, Крымском и Катериновке развернулись во второй половине дня. ВС ЛНР совершили ряд обстрелов продолжительностью от 10 до 40 минут. При этом противник трижды применял минометы.

Основные боевые действия на Донецком направлении велись на участке фронта Каменка — Пески. «Большинство вражеских обстрелов были достаточно длительными. «Боевики» не применяли тяжелое вооружение. Враг дважды обстрелял Зайцево. В других районах было спокойно», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте — апреле 2017 года в Минске на заседаниях Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стороны согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.