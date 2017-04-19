Нижний Тагил, Свердловская область, 19 апреля, 2017, 20:22 — ИА Регнум.

В Нижнем Тагиле Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту угроз местной жительнице со стороны коллекторов. Неизвестный гражданин угрожал ей за долги её отчима.

Цитата из х/ф «Коллектор». реж. Алексей Красовский. 2016. Россия Психологическая атака

По данным издания Ura.ru, девушка записала часть телефонного разговора с угрозами и обратилась за помощью в полицию. Подала заявление, дала объяснения. Её направили к участковому. Но до него ей дозвониться не удалось. А когда девушка пришла к нему в отдел, то он заявил, что займётся этим делом «на днях».

Сейчас прокуратура проверяет не только факт угроз свердловчанке, но и то, насколько грамотно и своевременно отреагировали полицейские. А в самой полиции утверждают, что говорить о бездействии безосновательно. Сообщение женщины незамедлительно в установленном законом порядке было зарегистрировано. По факту угроз в ее адрес уже идёт проверка, в ходе которой предстоит изучить материалы и проанализировать аудиозаписи.

Добавим, случаи противоправных действий коллекторов в отношении граждан отмечаются на Урале регулярно. Как правило, они не остаются без внимания правоохранительных органов.