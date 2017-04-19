Белый дом: Китай сближается с США в деле контролирования КНДР
Вашингтон, 19 апреля, 2017, 20:21 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
США — Китай
Китай сближает свои позиции с США по вопросам Северной Кореи, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
По словам Спайсера, сближение Китая с Вашингтоном в «попытках контролировать КНДР» является очень позитивным сигналом.
Шон Спайсер при этом отметил, что роль Пекина в урегулировании проблемы Северной Кореи неуклонно возрастает.
Напомним, ранее МИД КНР выразил свою обеспокоенность заявлениями представителей КНДР о дальнейших планах ядерных испытаний и ракетных запусков.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон призывает оказать санкционное давление на КНДР с целью воспрепятствовать разработке ядерного оружия и ракетных технологий в этой стране.