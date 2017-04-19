Москва, 19 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Профессор Департамента политической науки Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики Леонид Поляков прокомментировал отчет правительства в Государственной думе, который был представлен председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в среду, 19 апреля.

Government.ru Отчёт Правительства о результатах работы в 2016 году. Доклад Дмитрия Медведева

По мнению политолога, конституционная поправка, которая требует ежегодного отчета правительства перед Госдумой, реально работает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей деятельности за год, в том числе по заранее поставленным депутатами вопросам, закреплена в Конституции РФ. Поправка к Конституции была принята 30 декабря 2008 года по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России. Поправка к Конституции была инициирована в связи с мировым финансовым кризисом, нарастанием в 2008 году кризисных явлений в экономике и требованием парламента оперативно отчитываться о принятых антикризисных мерах. На заседании присутствуют не только депутаты, но и все министры.

«Это уже не первый отчет председателя правительства, и он показывает, что это уже система, а не простая формальность, — подчеркнул Леонид Поляков, — Очень важно, что ветви власти федерального уровня взаимодействуют в таком ключе, когда осуществляется реальный контроль законодателей над деятельностью законодательной власти, потому что вся работа правительства строится как реализация основных положений внутренней политики президента, и осуществляется на основе законодательства, которое создает Госдума. Так что здесь очень важна эта гармонизация взаимодействия законодательной и исполнительной власти».

«Очень важным моментом сегодня является то, что был представлен не просто хозяйственный отчет, а обсуждение концепции работы правительства, и в этом смысле я бы отметил, что это — политическая составляющая работы правительства. То есть Дмитрий Медведев доложил депутатам принципы работы правительства, простые и ясные. Это инвестиции, которые направлены в человека, в инфраструктуру, в безопасность. Соответственно, все то множество цифр, которое он привел, систематизируется и приобретает четкие и понятные смысл — куда идут расходы, как они планируются, какой ожидается эффект, какие задачи возникают, как они будут решаться», — продолжил свой комментарий Леонид Поляков.

«Очень важно, что сам доклад был построен таким образом, что он предполагал диалог, дискуссию, взаимодействие с депутатами, и все это очень хорошо продемонстрировала та часть доклада, когда председатель отвечал на вопросы представителей всех фракций Госдумы, а также независимых депутатов, которые прошли по мандатам партии «Родина» и партии «Гражданская платформа». Так что таким образом было обеспечено представительство всех политических позиций, и всех политических точек зрения на ситуацию в стране, на экономические проблемы, на политический курс», — отметил эксперт.

«Для самого председателя правительства сегодняшнее событие это тоже стало очень важным этапом в деятельности правительства. Потому что одно дело, когда правительство работает на какой-то принципиальной основе, видит свою стратегию, и другое дело, когда возникают вопросы, когда идет живое обсуждение, и когда депутаты указывают на те проблемы, которые еще предстоит решать. У председателя правительства, благодаря взаимодействию с депутатским корпусом появляется реальная возможность скорректировать те позиции в курсе, которые вызывают напряжение, и которые необходимо как-то менять в соответствии с пожеланиями довольно широких социальных слоев», — подчеркнул профессор НИУ — ВШЭ.

«Я также хотел бы отметить полноценное участие всех фракций, несмотря на то, что в Госдуме, как мы знаем, существует конституционное большинство «Единой России». То есть, здесь не было никакой монополизации, все были в равных условиях, все могли высказать свои критические замечания, предложения, — продолжил Леонид Поляков, — И я бы отметил тактичность председателя правительства, который, как мы знаем, одновременно является и председателем правящей партии «Единая Россия». Но он не настаивал на том, что «Единая Россия» права во всем и всегда, хотя одновременно подчеркнул значимость того, что многие партийные проекты «Единой России» легли в основу деятельности правительства по ряду направлений, и этим самым способствовали эффективной реализации правительственного курса».

«Суммируя, могу сказать следующее — процедура, которая предполагает взаимодействие правительство с законодателями крайне полезна, способствует стабилизации политической системы России и дает на выходе результат — повышение стабильности, и имеет эффект не только экономический, но и политический. А в конечном счете, чем более стабильна страна, тем больше шансов у нас у всех, что будет развиваться экономика, и, соответственно социальная сфера, с чего, собственно, и начал сегодня свое выступление в Госдуме Дмитрий Медведев, и на чем был основной акцент в его докладе — с инвестиций в человека», — завершил свой комментарий Дмитрий Поляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отчет правительства о его работе был представлен в среду, 19 апреля, в Госдуме председателем правительства Дмитрием Медведевым.

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