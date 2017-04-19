Москва, 19 апреля, 2017, 19:27 — ИА Регнум.



Инга Слажинскайте ИА REGNUM Закладка ледокола «Иван Папанин»

Для обеспечения действий военно-морского флота России в северных базах со сложной ледовой обстановкой будут построены малые ледоколы, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Проект такого ледокола уже разработан в АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Строительством судов по этому проекту займется ООО «Судостроительная фирма «Алмаз».

По словам Владимира Королева, первое такое судно будет заложено после 2017 года. На самом предприятии уточняют, что строительство ледокола начнется в 2020 году.

После завершения постройки первого ледокола и его практического применения станет возможно рассматривать вопрос обеспечения такими судами всех северных баз флота.

Адмирал Королев отметил, что на сегодняшний день все пункты базирования ВМФ России полностью обеспечены современными рейдовыми и базовыми буксирными судами.

Как сообщало, 19 апреля 2017 года на «Адмиралтейских верфях» был заложен головной боевой ледокол проекта 23 550 «Иван Папанин».