Пентагон: Дестабилизирующая роль в Йемене принадлежит Ирану
Эр-Рияд, 19 апреля, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Иран играет дестабилизирующую роль в Йемене, заявил министр обороны США генерал Джеймс Мэттис, 19 апреля сообщает Reuters.
«Куда бы вы ни посмотрели, везде, где существуют проблемы в регионе, вы найдете Иран», — заявил глава Пентагона.
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«Мы должны сломить усилия Ирана по дестабилизации еще одной страны… ключевым моментом является то, что мы находимся на правильном пути», — добавил Мэттис.
Напомним, в рамках своего первого официального визита в Саудовскую Аравию министр обороны США провел переговоры с высокопоставленными должностными лицами.
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Ранее Мэттис заявил, что США предпримут усилия для организации переговоров по Йемену при посредничестве ООН.