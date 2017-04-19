Богота, 19 апреля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли в результате нескольких оползней в горном районе Колумбии, 19 апреля сообщает Associated Press.

Storm05 Оползень

Инцидент произошел рано утром 19 апреля после того, как в течение ночи в зоне бедствия выпала месячная норма осадков.

Читайте также: Наводнение в Казахстане: вода движется к столице

По данным Международного комитета Красного Креста, около 20 человек пропали без вести, еще пять человек получили ранения. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос посетит место происшествия.

Читайте также: Из-за наводнений в Перу погибли более 100 человек

Напомним, в начале апреля в южном приграничном регионе Колумбии произошло наводнение, в результате которого погибли более 300 человек, еще около 200 человек получили ранения.