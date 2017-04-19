Москва, 19 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности введения инвестиционной льготы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Government.ru Отчёт Правительства о результатах работы в 2016 году. Доклад Дмитрия Медведева

«Мы предлагаем введение общей инвестиционной льготы в виде снижения налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия», — сказал он в Госдуме.

Льготы могут получить компании, которые, например, вкладывают средства в установку высокотехнологичного оборудования.

Субсидировать ставку налога на прибыль предполагается за счет средств федерального бюджета, в том числе в отношении обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.