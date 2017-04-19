Выставка «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского» открылась в Третьяковке. Выставка посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века. На экспозиции представлены более 100 произведений мастеров отечественного искусства нескольких эпох: полотна И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, В. Г. Перова, К. Е. Маковского, М. И. Неврева, С. В. Иванова, В. Якоби, В. В. Верещагина и многих других. Всего более 100 произведений известных мастеров из 37 музеев и трех частных коллекций. Известные работы именитых авторов соседствуют с малоизвестными произведениями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Корин. Фрагмент картины «Александр Невский», 1942 год

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Хронологическая лента на выставке начинается с 1204 года, 4-й крестовый поход. Захват крестоносцами Константинополя. Уничтожение Византии. Создание Латинской Америки. 12 июня 1221-го в Переславле-Залесском родился князь Александр Ярославович. Последней датой в ленте отмечены события 1263 года, связанные с погребением Александра Невского в Монастыре Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире на Клязьме и в 1724 году перенесением его мощей в Санкт-Петербург.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генрих Семирадский. Эскизы росписи храма Христа Спасителя в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шлем княжеский, XIII — начало XIV века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Меч в ножнах, XIII век

«И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе», — сказано в «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». Правитель, военачальник, схимник — таким запечатлен в живописи Александр Невский. На старинных иконах великий герой русской истории предстает возносящим молитвы Богу в монашеском одеянии или в рыцарском образе святого защитника русских земель, отмечают организаторы на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Источниками тем для исторических произведений послужили легендарные сюжеты и предания, а также литературные произведения. Некоторые художники искали вдохновение в исследованиях учёных. В определенные периоды художники трактовали сюжеты по-разному.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Маковский. Подвиг Сусанина. 1914. Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Маковский. Подвиг Сусанина. 1914. Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Маковский. Подвиг Сусанина. 1914. Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Маковский. Подвиг Сусанина. 1914. Фрагмент

На выставке картины распределены на шесть тематических разделов: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои смутного времени. Первые Романовы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «Военная история России XVIII — начала XX века».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

Идея выставки принадлежит Патриаршему совету по культуре, организована Государственной Третьяковской галереей, Фондом «Моя история» и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Экспозицию можно увидеть с 13 июня по 8 августа в здании Третьяковской галереи, Западное крыло на Крымском валу, дом 10.