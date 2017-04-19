Севастополь, 19 апреля, 2017, 17:18 — ИА Регнум.

Севастопольский государственный университет (СевГУ) намерен добиваться запуска ядерной установки, входящей в состав научно-исследовательской базы вуза. Учебный реактор ИР-100, который использовался в обучении специалистов атомной энергетики, сейчас находится в состоянии длительной остановки. Об этом журналистам в день 50-летия постройки реактора заявил и.о. ректора Владимир Нечаев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Иллюстрация: пресс-службы Севастопольского университета Ядерный реактор

«Стоит вопрос в принципе о дальнейшем использовании ИР-100, и это достаточно большие ресурсы, которые государство должно найти, чтобы повторно запустить реактор. Либо всё-таки его нужно утилизировать и выводить. Нам бы, конечно, не хотелось видеть вторую перспективу, но решаться этот вопрос будет на самом высоком государственном уровне», — сказал Нечаев.

Для этого, по словам ректора, должна быть разработана «очень внятная программа использования реактора в научных и образовательных целях», чтобы убедительно доказать, что расконсервация установки перспективна для развития атомной отрасли России.

Читайте также: Севастопольский университет надеется на партнерство с Росатомом

«Мы привлекаем специалистов Росатома, Курчатовского института для того, чтобы создать такую программу. Будем стараться убедить руководство страны, что использование реактора целесообразно, необходимо, возможно», — подчеркнул руководитель вуза.

Начальник ИР-100 Алексей Коваленко сообщил, что во время эксплуатации реактора проводились сложнейшие научные эксперименты и исследования.

«В частности доказали, что возможно преобразование атомной энергии в электрическую. Принцип использовался на спутниках связи», — сказал он.

Добавим, что ИР-100 был остановлен и законсервирован в конце марта 2014 года. После воссоединения Севастополя с Россией, Украина обратилась в МАГАТЭ и заявила протест российской стороне в связи с утратой контроля над ядерным объектом в Севастополе.