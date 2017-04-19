Вашингтон, 19 апреля, 2017, 17:19 — ИА Регнум.



U.S. Navy Авианосец «Карл Винсон»

Ударная группа ВМС США, во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон», продолжает движение в район Корейского полуострова, сообщает Тихоокеанское командование США.

Ударная группа «Карла Винсона» идет в северо-западную часть Тихого океана «в качестве меры предосторожности», — сказано в сообщении.

Кроме того, командующий группой контр-адмирал Джеймс Килби написал в своем аккаунте в «Фейсбуке», что «срок дальнего похода кораблей продлен на 30 дней, чтобы обеспечить устойчивое присутствие в водах вблизи Корейского полуострова».

По словам Килби, задача группы состоит в том, чтобы заверить союзников США в неизменности обязательств, а также в сохранении возможности гибких вариантов сдерживания.

Новостной сайт Военно-морского института США сообщает, ссылаясь на Пентагон, что авианосная группа «Карла Винсона» может прибыть к Корейскому полуострову в начале следующей недели, а в данный момент она движется на север от Индонезии в Южно-Китайском море.

Стоит отметить, что одновременно с этим газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что когда президент США Дональд Трамп заявил об отправке группы к берегам Кореи, в действительности «группа двигалась в противоположную сторону, на учения с австралийским флотом».

Ударную авианосную группу ВМС США, помимо авианосца «Карл Винсон», составляют ракетный крейсер «Лейк Чемплейн», эсминцы «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер». Помимо них, авианосную группу наверняка эскортируют атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Томагавк».

Как сообщало ИА REGNUM, под предлогом противодействия ядерной программе КНДР, США наращивают военное присутствие в районе Корейского полуострова.