Калуга, 19 апреля, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы 19 апреля посетили калужский инновационный культурный центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги. Депутаты в инновационном культурном центре.

Депутаты осмотрели хореографические залы и концертные площадки, лекторий и керамическую мастерскую, а глава Калуги Александр Иванов также передал в дар центру книги ставропольского художника Сергея Паршина.

«В Калуге открыт один из крупнейших в России инновационных культурных центров, — поделился впечатлениями заместитель председателя городской думы Сергей Павлов. — Федеральный проект по созданию подобных центров в России реализован только в трех городах: Калуге, Первоуральске и Владивостоке. Уверен, что культурный центр станет новой точкой притяжения для калужской молодежи, будет способствовать раскрытию ее творческих способностей. Кроме того ИКЦ вполне может стать одной из достопримечательностей нашего города: в ходе строительства было применено множество интересных архитектурных и проектировочных решений».

«Инновационный культурный центр обладает огромным потенциалом и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Хочу пожелать сотрудникам центра и творческим коллективам новых успехов в развитии культурной среды, внедрении новых форм и направлений в искусстве, работе с молодым поколением».