Калуга, 19 апреля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. На заседании комитета городской думы Калуги по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской представили данные о мерах по обеспечению дошкольников местами в детских садах и рассказали про организацию отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей в период летних каникул 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги. На заседании

В 2016 году в Калуге введены в эксплуатацию три дошкольных образовательных учреждения: на 350 мест в микрорайоне «Правобережье», на 125 мест в микрорайоне «Кубяка» и на 75 мест в микрорайоне Ромодановские дворики. Всего в результате проведенных мероприятий создано 550 мест для детей дошкольного возраста.

Тем временем, по предварительным прогнозам, в очереди останутся около 500 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Все дети старше 3 лет будут устроены в дошкольные учреждения. Наибольшее количество проблем с получением мест в садах отмечается в Правобережье, Турынино, Силикатном, в районе площади Маяковского, улицы Кубяка, поселка Северный, Театральной площади и улицы Степана Разина.

В 2017 году планируют создать дополнительные места за счет строительства муниципальных детских садов в микрорайонах «Кошелев» и «Веснушки» — на 350 и 280 мест соответственно. Также запланировано открытие шести дополнительных групп за счет внутренних резервов. Так, при условии необходимого финансирования, новые группы появятся в детских садах №15, 88, 94, 96,102,104. Кроме того, с 9 до 22 увеличится количество групп кратковременного пребывания.

Председатель комитета Марина Ставиская обратила внимание депутатов на перспективы ликвидации очередей в дошкольные учреждения для детей в возрасте от полутора до трех лет.

По словам заместителя начальника городского управления образования Альбины Бобровой, дети ясельного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат помощь и места в детских садах. Что касается полной ликвидации очереди, то это будет зависеть от возможностей бюджета. По предварительным подсчетам, полностью проблему смогут решить к 2020 — 2025 году.

Как сообщила коллегам депутат Эльвира Капитонова, для ликвидации очереди на Правобережье необходимо построить три новых детских сада. Депутат Татьяна Коняхина, в свою очередь, отметила, что детские сады в микрорайоне Кубяка переполнены и при активном жилищном строительстве проблемы будут нарастать. На заседании было решено поручить подразделениям городской управы предоставить депутатам актуализированную информацию о потребностях районов города в детских садах, а также поделиться перспективными планами по развитию сети дошкольных учреждений. Этот вопрос будет находиться на контроле комитета.

Для организации отдыха и оздоровления калужских детей в 2017 году из городского бюджета выделено 3 миллиона 550 тысяч рублей. Эти средства израсходуют на приобретение 224 путевок в загородный оздоровительный лагерь. Каждая путевка будет рассчитана на 21-дневную смену.

В настоящее время проводится поэтапная подготовка рекреационных зон к проведению летней оздоровительной кампании 2017 года: укрепление материально-технической базы учреждений (в том числе плановый ремонт, благоустройство территорий, опиловка сухих деревьев), проведение работ по обеспечению противопожарной безопасности, проведение дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки территорий, проверка работы технологического, холодильного, медицинского оборудования учреждений.

В период летней оздоровительной кампании в областном центре будут функционировать 54 лагеря с дневным пребыванием детей, в которых предполагается организовать отдых для 3570 детей и подростков. Также будут работать три муниципальных загородных оздоровительных детских лагеря.

Управлением образования города Калуги в ГАУ КО «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» направлена заявка на 4440 путевок в загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения.

Беспокойство депутатского корпуса вызывает состояние оздоровительного лагеря «Искра» — в настоящее время он не функционирует в связи с предписанием Роспотребнадзора. Для реконструкции лагеря необходимы крупные вложения общей суммой порядка сорока миллионов рублей. Лагерь может представлять интерес для инвесторов, но для привлечения вложений необходима его предварительная газификация и превращение в лагерь с круглогодичным пребыванием. По данному вопросу председатель комитета Марина Ставиская предложила обратиться к руководству города и области с просьбой рассмотреть возможность включения лагеря «Искра» в план газификации.

Депутаты также рассмотрели обращение молодежной палаты, посвященное работе спортивных площадок, расположенных на территории школ города. Молодые парламентарии предложили обеспечить свободный доступ на площадки жителям города во внеурочное время, разработать график свободного посещения и правила поведения на площадках. Как отметили члены комитета по вопросам социального развития, в большинстве школ города во внеурочное время площадки и так находятся в свободном доступе. Депутаты поддержали предложение разработать правила поведения на спортивных площадках.

На заседании были одобрены поправки в бюджет города, предложения по занесению в книгу почета и присвоению званий «заслуженный работник города Калуги».

Депутаты поддержали предложение провести в 2017 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».