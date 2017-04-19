Москва, 19 апреля, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра приговора вероятному лидеру действовавшей в Петербурге так называемой «тамбовской» преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину).

Pixabay.com Суд

Барсуков осужден на 23 года лишения свободы по делу о покушении в 2006 году на совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и четверых его охранников. Один из телохранителей бизнесмена был убит.

«Приговор Санкт-Петербургского городского суда оставлен без изменения, жалобы защиты без удовлетворения», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе Верховного суда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2016 года Санкт-Петербургский городской суд на выездном заседании в Москве признал Барсукова виновным в покушении на убийство Васильева и убийстве охранника и приговорил к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подельники Барсукова также были приговорены к длительным срокам заключения. Гособвинение просило для Барсукова 25 лет лишения свободы.

Напомним, «тамбовская» ОПГ действовала на территории Санкт-Петербурга с 1990 по начало 2000-х годов. Название группировка получила из-за Барсукова и его сообщника Валерия Ледовских — уроженцев Тамбовской области.

В марте 2012 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал Барсукова виновным в вымогательстве у владельцев торгового комплекса «Елизаровский»: он получил 15 лет заключения. В 2013 году начался процесс по делу о покушении на Васильева. Сегодня в нем поставлена точка.