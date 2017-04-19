Рига, 19 апреля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Годовая инфляция в странах Прибалтики в марте 2017 года была самой высокой в Европейском союзе, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим бюро Eurostat.

Picserver.org Инфляция

Так, в марте инфляция достигла в Латвии — 3,3%, в Литве 3,2%, в Эстонии — 3%. В целом, годовой рост цен в марте был зафиксирован во всём ЕС — 1,6%, в Еврозоне — 1,5%.

Также, по данным, опубликованным ранее Центральным статистическим управлением Латвии (ЦСУ), в марте 2017 года потребительские цены по сравнению с февралем, увеличились на 0,9%, а по сравнению с мартом 2016 года выросли на 3,4%.

Как стало известно, больше всего на уровень годовой инфляции повлияло повышение цен на продовольствие и безалкогольные продукты, связанные с транспортом товары и услуги, связанные с жильем товары и услуги, услуги связи, а также алкогольные напитки и табачные изделия. Так, продовольствие и безалкогольные напитки за год подорожали на 5,4%, табачные изделия — на 6,7%, связанные с жильем товары и услуги — на 2,1%, связанные с транспортом товары и услуги — на 6,4%, а услуги связи — на 6,9%. В свою очередь, средний рост уровня цен на топливо для транспорта, составил 18,2%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Министерстве финансов Латвии заявили, что в стране наблюдается самая высокая годовая инфляция с 2012 года.

В свою очередь, совет Банка Латвии в марте повысил прогноз инфляции на 2017 год после того, как были заслушаны отчеты специалистов по макроэкономическому анализу и прогнозированию. «Тенденции на мировых рынках продовольствия и повышение цен на нефть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствуют о том, что инфляция в 2017 году увеличится больше, чем прогнозировалось», — заявили в Банке Латвии.

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