Санкт-Петербург, 29 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 16 апреля Исполнительная Комиссия Петроградского Совета солдатских депутатов обнародовал резолюцию по поводу действий Ленина и поддержавших его большевиков:

Исаак Бродский. В. И. Ленин в Смольном. 1930

«Обсудив сообщение товарищей о распространении дезорганизаторской пропаганды, прикрывающейся революционным, часто даже соц.-демократическим флагом, в частности, о пропаганде так-наз. ленинцев, и считая эту пропаганду не менее вредной, чем всякая контр-революционная пропаганда справа; признавая в то же время невозможным принимать репрессивные меры против пропаганды, пока она остается лишь пропагандой, исполнительная комиссия Сов. Сол. Деп. признает крайне необходимым принять Все меры к тому, чтобы противопоставить этой пропаганде нашу пропаганду и агитацию.

Мы должны стремиться к тому, чтобы наши организации были достаточно сильны, чтобы в любой момент всякому контрреволюционному действию, откуда бы оно ни исходило, противопоставить наши действия. Мы выражаем настойчивое желание, чтобы Исполнительный Комитет, в целях борьбы с дезорганизационной пропагандой, открыл планомерную агитацию как в печати, так и в особенности в воинских частях».

В тот же день, 16 апреля, в Петербурге состоялась большая демонстрация протеста Солдат и матросов против травли Ленина и других большевиков.

В «Известиях Петроградского Совета» в заметке от редакции по поводу резолюции, принятой на митинге рабочих завода «Парвиайнен» 13 апреля и потом напечатанной в «Известиях» от 15 числа, поясняется что

«Эта резолюция, выражающая мнение одной группы рабочих, не отвечает взглядам Ист. Совета Раб. и Солд. Депутатов, а также воззрениям, выраженным в постановлениях Всероссийского Совещания».

Фронтовой съезд в Минске 16 апреля утвердил выборы фронтового комитета, в который вошли 27 офицеров, 10 рабочих, 3 врача и 35 солдат. По желанию съезда в состав этого комитета включен также священник Еладонцев, обратившийся к съезду с приветствием «от имени маленькой горсточки революционного духовенства».

Окопы Первой Мировой

Съездом решено ходатайствовать перед правительством об ассигновании Петроградскому Совету 10 млн. рублей на организацию революционных сил и выражено пожелание ассигнования из артельных хозяйственных сбережений для той же цели. Главнокомандующий армиями западного фронта, перед окончанием фронтового съезда, произнес речь, в которой поздравлял собравшихся с окончанием работ и предостерегал против междуокопных переговоров с немцами, скрывающими таким путем свои передвижения на фронте.

«Война кончится не отказом от аннексий и контрибуций, а тогда, когда одна воля будет подавлена другой. Мы должны сломить волю врага, и тогда провозглашенные идеи самоопределения будут проведены в жизнь. Разрушив германский милитаризм, мы скажем: «Но смейте держать столько войск, быть постоянной угрозой миру».

16 апреля Гучковым издан приказ по военному ведомству о системе выборных войсковых организаций, «обеспечивающих каждому воину осуществление его гражданских и политических прав». Войсковыми организациями являются: комитеты ротные, полковые и армейские и дисциплинарные суды. Задачи комитетов:

«1) Сплочение всей русской армии в единую организацию, 2) наблюдение за поддержанием дисциплины и порядка в своих частях, 3) контроль за хозяйственной деятельностью своей части, 4) принятие законных мер против злоупотреблений и превышений власти со стороны должностных лиц своей части, 5) решение вопросов, касающихся внутреннего быта части, 6) улаживание недоразумений между солдатами и офицерами, 7) содействие просвещению и развитию спорта среди солдат и матросов своей части, 8) подготовка к выборам в Учредительное Собрание.»

Задачи дисциплинарных судов:

«1) Поддержание дисциплины в частях, 2) разрешение ссор и недоразумений, возникающих в солдатской и матросской среде.»

I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов

В газете «Правда» от 16 апреля опубликована статья Ленина, посвященная Всероссийскому съезду крестьянских депутатов:

«Это — гигантской важности дело, которое надо поддержать всеми силами. Если оно будет без замедления проведено в жизнь, если крестьянство, вопреки голосу Шингарева [лидера кадетов — ИА REGNUM ], будет по решению большинства, а не его «добровольному соглашению» с помещиками, брать в свои руки всю землю тотчас, то не только выиграют солдаты, получая больше хлеба и мяса, — выиграет и дело свободы.

Ибо организация самих крестьян, непременно снизу, непременно без чиновников, без «контроля и надзора» помещиков и их прихвостней, есть вернейший и единственный залог успеха революции, успеха свободы, успеха освобождения России от ига и кабалы помещиков.

Нет сомнения, все члены нашей партии, все сознательные рабочие всеми силами поддержат организацию Советов крестьянских депутатов, позаботятся об увеличении их числа, об укреплении их силы, напрягут со своей стороны усилия, чтобы внутри этих Советов вести работу в последовательно и строго-пролетарском классовом направлении.

Чтобы вести такую работу, надо сплачивать отдельно пролетарские (батрацкие, поденщицкие и т. п.) элементы внутри общекрестьянских Советов или (а иногда и) организовывать отдельные Советы батрацких депутатов.

Не раздробление сил преследуем мы этим; напротив, для того, чтобы усилить и расширить движение, надо поднимать самый «низкий», по терминологии помещиков и капиталистов, слой или, вернее, класс.

Для того, чтобы двигать движение вперед, надо высвобождать его из-под влияния буржуазии, стараться очищать это движение от неизбежных слабостей, колебаний, ошибок мелкой буржуазии.

Надо вести эту работу товарищеским убеждением, не упреждая событий, не торопясь «закреплять» организационно того, что еще недостаточно сознано, продумано, понято, прочувствовано самими представителями пролетариев и полупролетариев в деревне. Но работу эту надо вести, ее надо начать немедленно и повсюду.»

Русские крестьяне

Там же Ленин описывает программу коммунистической партии по основным вопросам, волнующим крестьянство:

«Практическими требованиями, лозунгами, — вернее, предложениями, которые надо ставить, привлекая к ним внимание крестьян, должны быть очередные, злободневные вопросы самой жизни.

Первый вопрос — о земле. Пролетарии деревни будут за полный и немедленный переход всей без изъятия земли ко всему народу и за немедленное взятие земли в распоряжение местными комитетами. Но землю нельзя есть. Многие миллионы дворов без лошади, без орудий, без семян ничего не выиграют от перехода земли к «народу».

Мы не можем скрывать ни от крестьян, ни тем более от пролетариев и полупролетариев деревни, что мелкое хозяйство, при сохранении товарного хозяйства и капитализма, не в состоянии избавить человечества от нищеты масс, — что надо думать о переходе к крупному хозяйству на общественный счет и браться за него тотчас, уча массы и учась у масс практически целесообразным мерам такого перехода.

Другой важнейший, злободневнейший вопрос: вопрос государственного устройства и управления. Недостаточно демократию проповедовать, недостаточно ее провозглашать и постановлять, недостаточно вверять ее осуществление «представителям» народа в представительных учреждениях. Надо строить демократию тотчас, снизу, почином самих масс, их действенным участием во всей государственной жизни, без «надзора» сверху, без чиновников.

Замена полиции, чиновничества, постоянной армии всеобщим, поголовным, вооружением народа, всеобщей, поголовной, непременно с участием женщин, милицией — вот то практическое дело, за которое можно и должно браться немедленно. Чем больше почина, разнообразия, смелости, творчества внесут в это дело массы, тем лучше. Не только пролетарии и полупролетарии деревни, — девять десятых всего крестьянства, наверное, пойдет за нами, если мы сумеем ясно, просто, понятно, на живых примерах и уроках живой жизни пояснять наше предложение:

— не дать восстановить полиции;

— не дать восстановить всевластия чиновников, на деле несменяемых и принадлежащих к классу помещиков или капиталистов;

— не дать восстановить отделенной от народа постоянной армии, вернейшего залога всяких попыток отнять свободу, вернуться к монархии;

— учить народ, до самого низу, искусству государственного управления не только книжкой, а немедленным повсеместным переходом к практике, к применению опыта масс.

Демократия снизу, демократия без чиновников, без полиции, без постоянной армии. Несение общественной службы поголовно вооруженной, всенародно составленной милицией — вот залог такой свободы, которой не смогут отнять ни цари, ни бравые генералы, ни капиталисты.»