Оренбург, 19 апреля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области Законодательное собрание проголосовало за финансовую поддержку авиапредприятия «Оренбуржье». Из регионального бюджета на развитие гражданской авиации решено выделить 150 млн рублей, сообщили короеспонденту ИА REGNUM в пресс-центре парламента области.

alexandergroshev Аэропорт Оренбург

Законом предусмотрено оказание финансовой поддержки государственному унитарному предприятию «Международный аэропорт Оренбург» при оплате части лизинговых платежей за приобретаемые новые воздушные суда.

«150 миллионов — не маленькие деньги. Но если мы их сегодня не выделим предприятию, то оно может пойти «под нож», а это более 1 тысячи работников» , — считает в. региона внес изменения в закон, касающийпредседатель комитета Заксо рания по экономической политике, промышленности и предпринимательству Андрей Аникеев.

Вице-спикер парламента Оренбуржья Олег Димов также подчеркнул, что необходимо поддержать местную авиацию, потому что очень много труда вложено в создание авиамаршрутов в соседние регионы, а также на восток и запад Оренбургской области.

«Все направления, по которым приняты решения о перераспределении, внимательно выверены, по каждой цифре необходимость перераспределения доказывало областное министерство финансов», — сказал Димов.

В результате сокращения количества субсидируемых маршрутов и введения жестких ограничений регулирования тарифной политики в 2016 году спецтариф был уменьшен вдвое. Предприятие вынуждено было осваивать новые маршруты на коммерческой основе.

Депутаты отметили, что высокие затраты на эксплуатацию — налоги, лизинг, ГСМ — и на поддержание летной годности не позволяют получать прибыль без поддержки государства. Несмотря на оптимизацию всех возможных расходов, авиапредприятие несет убытки.

Выделенные 150 млн рублей направят на компенсацию затрат, которые понесло данное предприятие. Сохранятся внутриобластные рейсы: Оренбург — Орск, Светлинский район, Адамовский район. Только в 2016 году на местных авиалиниях перевезено более 11 тысяч пассажиров и выполнено свыше 1676 рейсов. Эти направления будут развиваться.

В планах — приобретение новой техники, более крупных машин с большим количеством посадочных мест.

Андрей Аникеев выразил надежду на то, что с учетом возрастающего количества маршрутов и их популярности предприятие сможет выйти на безубыточную работу.

В итоге 19 апреля депутатский корпус в двух чтениях принял поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом Оренбургской области».