Москва, 19 апреля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Выступление премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме РФ носило оптимистичный характер, что не всегда соответствует положению дел в российской экономике, заявил корреспонденту старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Government.ru Дмитрий Медведев в Государственной Думе

«Этот год в России предвыборный, так что к власти накопились определённые вопросы. В ходе выступления Дмитрий Медведев затронул большое количество экономических и социальных тем, но в то же время вопросы к правительству остались. Вполне возможно, на них ответит Владимир Путин в своём июньском выступлении», — сказал эксперт.

«Основной вопрос в том, как российская экономика будет выходить на траекторию роста. Напомним, что Путин поручил кабинету министров составить план действий, чтобы к 2020 году темпы роста ВВП России превысили общемировые. Российская экономика лишь в IV квартале 2016 года вернулась к росту, так что достичь роста на 3−4% в год будет непросто», — считает Ткачук.

«Важны даже не сами цифры роста, а за счёт чего рост будет достигнут. Одно дело, если за счёт развития современных технологий, совсем другое — если за счёт увеличения оборонных расходов или роста цен на нефть. Так, в 2017 году цены на нефть выросли почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Это позитивно сказывается на ВВП локально, но для долгосрочного роста нужен качественный скачок», — отметил эксперт.

«Среди программных вещей в выступлении Медведева выделим планы повысить МРОТ до прожиточного минимума и приоритетность инфраструктурных проектов и национальной безопасности при формировании бюджета. Этот момент был виден ещё из бюджета РФ на 2017−2019 год, в который заложен рост расходов на национальную безопасность и правоохранительная деятельность. Отметим, что часть бюджетных проблем правительства была снята за счёт роста цен на нефть. В 2016 году средняя цена Brent составила $43, в этом году она торгуется в районе $55, а это почти на 30% выше», — пояснил Ткачук.

«Ещё один приоритет правительства — рост благосостояния граждан. В последние годы с этим вопросом есть определённые проблемы. За последние два года реальные доходы российских граждан упали более чем на 10%. Только по официальным данным Росстата, количество нищих в России составляет 19,8 млн человек, а это 13,5% от населения страны», — привел цифры эксперт.

«Инвесторов обнадёжило заявление Медведева, что России может быть возвращён инвестиционный рейтинг уже в этом году. Это совпадает и с ожиданиями экспертов, потому что хотя бы одно из трёх рейтинговых агентств должно решиться на этот шаг до конца года. На текущий момент рейтинг России видится несколько заниженным, в том числе из-за политического фактора. Этому могут поспособствовать слова Медведева, что резервный фонд РФ не будет исчерпан в этом году», — полагает Ткачук.

«В целом фондовые рынки практически не обратили внимания на выступление Дмитрия Медведева. Каких-либо неожиданностей оно не принесло. Показательно, что под конец выступления индекс ММВБ даже несколько снизился», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с отчётом в Государственной думе РФ. Он рассказал о деятельности правительства РФ в 2016 году и обозначил планы работы на будущее.