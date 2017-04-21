Варшава, 21 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Потрясающую откровенность в вопросах российско-польских отношений выразил директор по вопросам стратегии Warsaw Enterprise Institue Анджей Талага. Он заявил дословно следующее: целью внешней политики Польши по отношению к своему восточному соседу должно быть «строительство буфера между Польшей и Россией». Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Mfa.gov.b Два министра в Варшаве — белорусский (слева) и польский

Сравнивая буфер с подушкой безопасности, Талага пояснил, что если Россия совершит удар, то принять его должна будет не Польша, а Белоруссия. То есть, прямыми словами пояснил эксперт, умирать на войне с Россией будут белорусы, а не его соотечественники. И это, по его мнению, вполне нормальный подход, ведь Польша и сама является таким буфером для Германии, которая для того и поддержала вступление Варшавы в НАТО и ЕС.

Польша на данный момент находится перед выбором стратегии в отношении Белоруссии. Варианты, в числе прочего, включают приоритет внутренних задач, блокировку действий на восточном направлении, и напротив — усиление своей восточной политики, формирование на восточном направление польской культурной среды. Есть указания на то, что Министерство иностранных дел Польши и некоторые официальные ведомства скорее заинтересованы в развитии связей между своей страной и Белоруссией. Причем заявленный в ходе саммита главой польского МИД подход устраивает Минск, так как предполагает нацеленность европейских партнеров на экономическое сотрудничество и развитие инфраструктуры, вместо требований относительно демократии и прав человека.

Интересный вопрос состоит в том, кому и зачем выгодно, чтобы Белоруссия шла по стопам Януковича в части сотрудничества с Россией, держа Россию на расстоянии, — но при этом условии получая от нее экономическую поддержку?

Читайте в статье: Хотят ли белорусы умирать на войне с Россией за поляков?

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