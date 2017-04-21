Москва, 13 июня, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ с коллегами из Министерства внутренних дел и Росгвардии раскрыли хищение из Социального фонда России на ₽1 млрд с использованием поддельных документов, якобы оформленных в странах Евросоюза, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Андрей Стенин

«Пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия», — сообщило ведомство.

Следователи установили, что в ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов назначали пенсии и другие социальные выплаты на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, которые якобы оформляли в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также в российских посольствах этих стран.

Северо-кавказское управление МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159,2 УК (мошенничество при получении выплат). В ходе расследования правоохранители провели в Ингушетии и Северной Осетии 15 обысков в жилищах и местах работы задержанных. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ЦОС ФСБ 11 июня опубликовал видео обысков у задержанных высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы. В их домах в том числе обнаружили позолоченный пистолет, крупные суммы наличных, дорогие часы и автомобили премиум-класса.

7 июня Басманный суд Москвы постановил арестовать экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Бывшего чиновника задержали 24 мая. По версии следователей, он получил взятку более 1 млн рублей.