Москва, 21 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Можно ли считать, что северокорейский инцидент исчерпан — или вероятность перехода напряженности в военный конфликт остается высокой? Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин в статье от 14 апреля указывал на то, что не считает возможным отрицать опасность военного столкновения на Корейском полуострове. Несмотря на то, что первый «День Икс» — 15 апреля — уже прошел, впереди еще одна ключевая дата. Впрочем, и без привязки к конкретным числам проблема не выглядит исчезнувшей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Еще незадолго до проведенных Северной Кореей неудачных испытаний баллистической ракеты в Японии считали возможным нанесение Штатами удара по КНДР в случае испытания Пхеньяном боевого ядерного устройства. Решающими датами назывались 15 апреля (день рождения Ким Ир Сена) и 25 апреля (День основания народной армии Часон). Правительство Японии, допуская возможность «непредвиденной ситуации», разрабатывает план действий на случай обострения конфликта с Северной Кореей.

В напряженность вносят свой вклад и местные радикалы, нагнетающие антикорейскую пропаганду. Премьер-министр Японии сообщает о принимаемых мерах по укреплению безопасности государства, и одновременно заметно беспокойство по поводу старшего союзника — США. Японские власти уже выражали сомнение относительно того, согласует ли Вашингтон с ними свои действия. Трамп в ответ пообещал спросить Токио прежде, чем предпринимать что-либо против КНДР.

Как и следовало ожидать, информационная атака ведется и в Северной Корее. Иностранных журналистов призвали готовиться к большому событию, по телевидению транслируются призывы к великой войне и великой победе.

Так какова же вероятность развития военного конфликта? Читайте в статье: Москва и Пекин должны удержать Трампа от агрессии на Дальнем Востоке

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