Мадрид, 19 апреля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Президент Испанской федерации муниципалитетов и провинций и мэр города Виго Абель Кабальеро 19 апреля заявил, что муниципалитеты хотят реформировать Конституцию страны для закрепления в ней своих полномочий, сообщает издание El Mundo.

Commons.wikimedia.org Конституция Испании

«Мы не хотим быть заложниками очередного правительства», — заявил Кабальеро, добавив позже, что цель муниципалитетов в том, чтобы их полномочия были детализированы в Конституции, и чтобы власть исполняла их без постоянного государственного контроля.

Федерация муниципалитетов и провинций уже работает над вариантом реформы с группой экспертов для реализации этой законодательной инициативы.

Кабальеро отметил, что в Конституции есть «пробелы» в этом отношении, что дает возможность, например, нынешнему правительству действовать с «исторической близорукостью» и «замыканием» потенциала муниципалитетов.

Мэр-социалист добавил, что испанские муниципалитеты лучше справляются со сдерживанием дефицита бюджета и в 2016 году, в целом, имели положительное сальдо более 7 миллиардов евро.

В связи с этим Кабаллеро потребовал, чтобы правительство Испании позволило местным органам власти использовать эти деньги «в пользу граждан» в городах и населенных пунктах, а не для латания дыр в регионах, в Системе социального обеспечения или в других целях, на которые, как правило, тратит эти деньги правительство Испании.

Испанские муниципалитеты выполняют обязательства по госдолгу с 2012 года, пять лет подряд, опережая по этому показателю все другие органы госуправления.

Мэр Виго заверил, что местные органы власти отчисляют выплаты в центральную казну быстрее всех других испанских администраций, и при этом находятся ближе к гражданам. «Мы включены в самые слабые социальные сектора, для которых мы как последнее убежище», — заявил мэр.

Напомним, что Конституция Испании была принята в 1978 году Учредительными Кортесами Испании, созванными королем Хуаном Карлосом в 1977 году после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году. С тех пор в Конституцию страны была внесена только одна поправка, позволившая любому гражданину Европейского Союза, проживающему в Испании, участвовать в местных муниципальных выборах в соответствии с положениями Маастрихтского договора.