Вашингтон, 19 апреля, 2017, 16:06 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Алек Болдуин

Алек Болдуин объяснил, как ему удается пародировать президента США Дональда Трампа в программе Saturday Night Live, это он сделал в эфире шоу The Late Show with Stephen Colbert.

Актер сообщил ведущему Стивену Кольберу, что пародировать Дональда Трампа ему не очень сложно, он не пытается полностью повторить его.

«Это абсолютная карикатура. Ты просто кое-что делаешь — левая бровь вверх, правая вниз, лицо вытянуто так, как будто пытаешься высосать хромирование с крыла автомобиля», — пояснил актер.

Алек Болдуин сообщил, что получил за исполнение пародии на Трампа столько откликов, сколько не получал за все свои другие роли.

«Это немного жутко, люди подходят ко мне на улице и хотят что-то сказать чаще, чем ранее», — рассказал Болдуин.

Дональд Трамп весьма резко среагировал на продемонстрированную пародию.

«Смотрел в субботу ночью пародию на себя. Скучному и несмешному шоу пора на пенсию. Пародия Алека Болдуина плохо пахнет», — написал политик на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что брат Алека Болдуина Стивен перестал общаться с ним из-за этих пародий.