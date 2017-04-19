Глава Роскомнадзора: Запрет соцсетей для детей вводить не нужно
Москва, 19 апреля, 2017, 15:48 — ИА Регнум.
Введение ограничений на доступ детей к социальным сетям в России не требуется, сообщил журналистам сегодня, 19 апреля, глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Ограничение доступа детей к социальным сетям вводить на территории РФ не требуется», — заявил он.
Как пояснил Жаров, родители должны сами объяснить своим детям, с какими опасностями те могут столкнуться в соцсетях.
Напомним, в начале апреля депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») внес законопроект о регламентации работы социальных сетей. Предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что инициативу Милонова будет трудно реализовать. По его словам, он разделяет озабоченность депутата деятельностью социальных сетей.
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