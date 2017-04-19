Осло, 19 апреля, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В течение следующих трех-четырех лет Россия сократит военную активность на Севере. Об этом, как сообщает издание The Nigh North News, заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, выступая в Будё на конференции «Диалог на Крайнем Севере».

Mil.ru Российская армия в Арктике

Как заявил дипломат, Россия скоро закончит процесс модернизации своих военных объектов в Арктике, после этого количество военных учений будет сокращено.

Теймураз Рамишвили подчеркнул важность сохранения баланса в регионе, а также то, что арктические страны и впредь намерены соблюдать международное право, когда речь идет о любой активности на Крайнем Севере. «Стабильность, безопасность и развитие важны для всех людей и народов в Арктике, в том числе и для России», — напомнил посол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Сергея Шойгу, возведение и модернизация военной инфраструктуры в Арктике должны быть завершены к 2020 году. До конца 2017 года Минобороны планирует построить на своих базах на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельномпорядка 100 капитальных объектов. В этом же году должно завершиться строительство самого северного в России аэродрома — Нагурское на острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа).

Напомним также, активность российских военных в Арктике неоднократно вызывала беспокойство в арктических странах, и прежде всего в Норвегии. «Мы видим, что Россия тратит огромные средства на наращивание военных сил и военной активности во всех областях. Примеры тому — (…), наращивание военных сил за полярным кругом, модернизация Северного флота, создание баз и специальных арктических войск и так далее. Количество военных учений, которые пройдут в России в 2016 году, в десять раз превосходит количество учений НАТО: по информации министерства обороны РФ, их будет 4000», — заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, выступая в апреле прошлого года на конференции норвежской Ассоциации судовладельцев. «Мы можем уверенно сказать, что стратегический баланс на Крайнем Севере сместился в сторону России», — заявила тогда министр.