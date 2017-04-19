Киев, 19 апреля, 2017, 15:42 — ИА Регнум.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым проведение широкой кампании информирования населения о возможностях безвизового режима между Украиной и Европейским сюзом. Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров сегодня, 19 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В ближайшее время мы получим возможность для того, чтобы украинцы путешествовали без виз по территории ЕС. К большому сожалению, это происходит позже, чем мы планировали. Это не что-то такое, что мы имеем большим подарком», — сказал глава украинского правительства.

По его словам, визовый режим для украинцев — это «рудимент старой системы, которая отгораживала 45-миллионную страну в центре Европы от цивилизованного мира».

«То, что мы начали непростое, но историческое движение, для того чтобы вернуться в европейскую семью, говорит только об одном, что такими шагами мы сделаем все зависящее, чтобы украинцев в каждом уголке мира уважали, чтобы никто нас не считал людьми «другого сорта». Поэтому мы должны снять все барьеры, которые у нас есть, и двигаться достаточно динамично, в том числе проводя необходимые изменения внутри нашей страны», — заявил он.

Говоря об информационной кампании, Владимир Гройсман предложил организовать представительства пограничной службы, консульств, посольств в пунктах пересечения границы, а также собрать межведомственные группы на границе для проработки технических вопросов, которые нужно будет урегулировать после введения безвизового режима с ЕС. «Чтобы за каждого гражданина мы боролись, за его права, чтобы люди не оставались наедине со своими проблемами», — резюмировал глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. Теперь безвиз должны одобрить в Совете ЕС, также нужно соблюсти еще ряд формальностей. Если все будет по графику, вступление в силу безвизового режима для Украины ожидается в середине июня.