Ярославль, 19 апреля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. 2 мая состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «Управдом Дзержинского района» на котором, по информации ИА REGNUM, мэрия Ярославля планирует сменить состав совета директоров управляющей компании и вернуть над ней контроль. Мэрии города напрямую и через подконтрольные предприятия («Ярославльводоканал», «Ярлифт») принадлежит 51% акций Дзержинского управдома, который обслуживает большую часть многоквартирных домов крупнейшего района города.

Мэрия Ярославля

Однако в настоящий момент большинство в совете директоров принадлежит представителям ПАО «ТГК-2», которому подконтрольно 49% акций, а сама управляющая компания входит в состав группы компаний «Альфа-Групп» (согласно официальному сайту последней). Эта ситуация сложилась в 2013—2014 годах, когда мэрия города фактически отказалась от влияния на управдом.

Сейчас городские власти планируют ввести в состав совета директоров 4 (всего в совете директоров 7 человек) своих представителей — это заммэра Михаил Кузнецов, депутат муниципалитета Алексей Морозов, председатель КУМИ мэрии Андрей Овчинников, директор «Ярославльводоканала» Вадим Блощицын. Также мэрия предложила поменять директора управдома — на этот пост предлагается Юрий Бутузов, ранее уже руководивший этой компанией. По некоторым сведениям, Бутузов связан с другой группой частных коммунальных компаний Ярославля. Так или иначе, смена руководства Дзержинского управдома, который управляет 573 многоквартирными домами площадью более 2,2 млн кв.м., будет означать серьезный передел рынка коммунальных услуг.

Бывший вице-мэр Ярославля Игорь Блохин, входящий сейчас в состав совета директоров управдома, предполагает, что смена руководства необходима мэрии для заключения договора управляющей компании с «ЯроблЕИРЦ». Пока что она отказывается от него.

«Произойдет это с одной единственной целью — чтобы показательно заключить договор с «ЯролблЕИРЦ». Этот договор невыгоден во всех отношениях: обслуживание управляющей компании будет в 20 раз дороже, чем сейчас», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Правительство Ярославской области планирует перевести на «ЯроблЕИРЦ» все коммунальные платежи в регионе. Центр станет посредником между плательщиками и ресурсоснабжающими организациями. За свои услуги «ЯроблЕИРЦ» берет 3,9% от суммы платежа. Услугами структуры рекомендовано воспользоваться даже тем управляющим компаниям, которые обеспечивают прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями.