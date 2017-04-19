Москва, 19 апреля, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо беречь российское правительство, которое является «лучшим в мире», передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом глава правительства заявил 19 апреля на пленарном заседании Госдумы, тем самым поддержав позицию лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«С чем не могу не согласиться из тех сентенций, что были озвучены лидером ЛДПР — коллеги, нужно точно беречь лучшее в мире правительство и лучших в мире депутатов Государственной думы. Безусловно так. Лучше не скажешь», — заявил Медведев.

Жириновский в завершение своего выступления отметил печальное настроение пришедших на отчет правительства профильных министров. «И настроение, наконец, должно быть. Смотрите, как они сидят все, Дмитрий Анатольевич, смурные, грустные. Нужно улыбаться, вы министры самого лучшего в мире правительства! Самой сильной в мире страны! За вами самые большие деньги и самые лучшие депутаты Государственной думы!» — призвал парламентарий.