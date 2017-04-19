Калуга, 19 апреля, 2017, 15:57 — ИА Регнум. 19 апреля на внеочередном заседании городской думы Калуги парламентарии приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Ивана Романова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов поблагодарил Ивана Романова за депутатскую деятельность

Решение о прекращении полномочий вынесли на основании личного заявления Романова, который переходит на государственную службу в министерство экономического развития Калужской области. Он займет должность заместителя министра и будет курировать промышленность.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил депутата за плодотворный труд в составе представительного органа и пожелал новых успехов и достижений в деле укрепления экономического потенциала Калужской области.

Напомним, Ивану Романову 32 года, с 2014 года он возглавляет управление по стратегическому развитию и контроллингу Калужского турбинного завода. В городскую думу Калуги Романов избирался по единому избирательному округу от политической партии «Единая Россия».