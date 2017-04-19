Севастополь, 19 апреля, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В условиях санкций судостроители Севастополя могут рассчитывать только на внутренний российский рынок, но и здесь конкурентная среда складывается не в пользу севастопольских предприятий. Об этом руководители предприятий отрасли судостроения и судоремонта говорили на круглом столе в Законодательном собрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tekhflot.com Ремонтные доки ООО «Техфлот»

Как полагают эксперты, внутренний рынок судостроения в России уже поделен и невелик по объемам производства, поскольку мировое судостроение сконцентрировано в Китае.

«В связи с санкциями мы можем рассчитывать только на внутренний рынок, но глобального рывка мы не получим. Потому что есть Китай и Япония, которые делают 80% рынков мирового судостроения, и Россия здесь не на первом месте. Мы сейчас заходим на российский рынок, а рынок поделен», — говорит директор группы компаний «Техфлот» Алексей Малько.

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Некогда градообразующая отрасль после воссоединения Севастополя с Россией испытывает жесткую конкуренцию на российском рынке, что осложняет получение гражданских и военных заказов для местных верфей.

«Рыночная экономика есть рыночная экономика, но не очень нас хотят видеть на материковой части в сфере выполнения гособоронзаказа. Несмотря на то, что нас загнали в жесткие рамки… без наших изделий авианосец «Адмирал Кузнецов» вряд ли бы вышел на боевую службу», — говорит замдиректора ООО «Фарватер-С» Сергей Прокопьев.

Прокопьев обратил внимание на то, что в конкурсных процедурах по госзакупкам выигрывают одни и те же российские компании.

«Нас с этого рынка выбрасывают. Мы создаем конкуренцию. Все говорят о развитии Севастополя и поддержке города, но при этом не дают севастопольским предприятиям заказов, — сказал он. — Хотелось бы, чтобы к нам относились не как к конкурентам, а как к контрагентам».

Сергей Прокопьев добавил, что «Фарватер-С» работает с Кировским заводом, Северо-восточным центром ремонта, Ярославским заводом, но есть проблема с оплатой заказов бюджетными организациями.

Руководитель «Сориус Судоверфь» АлексейСугак, в свою очередь, считает, что Севастополь должен делать ставку на ремонт частного каботажного флота, поскольку этот сектор флота в России довольно большой — на него приходится примерно 80% судов.

При этом он уверяет, что заход в Севастопольский порт обходится судам вдвое дороже, чем в порт Ростова-на-Дону, не хватает причальных стенок для ошвартовки, что явно не способствует развитию предприятий.

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Кроме того, севастопольские судоремонтники пытаются конкурировать и на международном рынке. Но из-за санкционного статуса полуострова их шансы оказываются невелики.

«Сюда чтобы иностранное судно завести, надо провести целую войсковую операцию. Иностранные судовладельцы стараются не рисковать», — подчеркнул Алексей Малько, отметив, что заход в Севастополь иностранных судов чреват проблемами в портах ЕС и Украины. Кроме того, продолжительные таможенные и пограничные процедуры влияют на сроки ремонта и сказываются на доходах корабелов.

«Судостроение и судоремонт — это глобальный бизнес. Мы конкурируем не только внутри страны, но и с Турцией, Болгарией и Китаем. Стамбул — крупнейший в Средиземноморье судоремонтный и судостроительный кластер. Стоимость ремонта там ниже, а скорость ремонта выше. Проблем с логистикой нет, проблем с пограничниками и таможенниками нет. Конкурентная среда не в нашу пользу», — продолжил Малько.

Добавим, что, по данным правительства Севастополя, судоремонт и судостроение представлены 116 предприятиями, большинство из которых — представители малого и среднего бизнеса. Вместе с тем перспективы развития двух крупных предприятий выглядят довольно оптимистично: мощности «Севморзавода» и «13-го судоремонтного завода Черноморского флота» загружены заказами на 100%.

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