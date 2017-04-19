«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
Москва, 19 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоится одиннадцатое заседание Экспертного клуба «Регион». Тема заседания «Новые губернаторы и старые элиты».
ИА REGNUM
Вопросы для обсуждения:
- Первые шаги «нового губернаторского призыва»: заявка на системные изменения, адаптация, инерция.
- Уровень общественного доверия к руководителям субъектов Федерации, назначенным в 2017 году. Какой будет для них избирательная кампания?
- Традиционные региональные элитные группы, модели их взаимоотношений с новыми губернаторами.
- «Генерация молодых технократов» — формируется ли она?
В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК.
Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
Дополнительная информация и аккредитация:
- +7 (499) 255-53-77
- info@apecom.ru
Начало мероприятия — в 12:00.
Регистрация гостей и участников с 11:30.
Адрес пресс-центра:
Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж
Как пройти в пресс-центр ИА REGNUM, можно посмотреть здесь.