Москва, 19 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоится одиннадцатое заседание Экспертного клуба «Регион». Тема заседания «Новые губернаторы и старые элиты».

ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

Первые шаги «нового губернаторского призыва»: заявка на системные изменения, адаптация, инерция.

Уровень общественного доверия к руководителям субъектов Федерации, назначенным в 2017 году. Какой будет для них избирательная кампания?

Традиционные региональные элитные группы, модели их взаимоотношений с новыми губернаторами.

«Генерация молодых технократов» — формируется ли она?

В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Дополнительная информация и аккредитация:

Начало мероприятия — в 12:00.

Регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж

Как пройти в пресс-центр ИА REGNUM, можно посмотреть здесь.