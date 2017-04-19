Лондон, 19 апреля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Переговоры между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером о выходе Британии из ЕС начнутся после 8 июня — в этот день пройдут парламентские выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Об этом сообщила официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. По ее словам, переговоры пройдут после выборов в Великобритании.

При этом изменений во временном графике не будет: переговоры планировалось начать независимо от решения правительства страны провести выборы 8 июня.

К 20−22 мая Еврокомиссия предоставит свои рекомендации по предстоящей дискуссии, а Совет ЕС по общим делам в конце мая выдаст коллегии еврокомиссаров мандат на ведение переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум по вопросу о том, стоит ли королевству оставаться в составе ЕС. Выход из объединения поддержали 51,9% граждан. 29 марта 2017 года премьер-министрТереза Мэй официально запустила процедуру Brexit.

18 апреля глава правительства Тереза Мэй объявила о том, что на 8 июня 2017 года намечены внеочередные выборы в парламент страны. До того, как была озвучена такая инициатива, считалось, что выборы правительства пройдут в 2020 году.