Москва, 19 апреля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предрекает политический кризис в случае отказа от смены курса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Kemlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

«Что касается в целом кризиса, то он продолжает углубляться. И, на мой взгляд, если мы не сменим курс и не укрепим кадровый состав правительства, политический кризис будет неизбежен», — отметил Зюганов.

«ВВП за последние четыре года упал на 8 процентов. Мы недополучили товарной продукции на 100 триллионов рублей, это означает 40 триллионов бюджета. Три годовых бюджета выброшены на свалку, а не включены в оборот. Если взять долг, долг уже 530 миллиардов долларов внешний, это на 150 миллиардов больше, чем золотовалютные резервы. Вы понимаете, что это такое при нынешней политике главного глобалиста в Америке», — привел примеры Зюганов.

«Если посмотреть на общественные настроения: одни живут в интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего и уже появился новый фюрер. Я имею право об этом говорить. Я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина, он мой сосед. И никогда не думал, что мы доживём до тех дней, что не бережём свою страну и не выполним наказ избирателей — сохранить единое Союзное государство», — говорит лидер КПРФ по итогам отчета правительства, который представил Дмитрий Медведев.

Главная, на его взгляд, ошибка — «нет нормального управления в стране». «Президент довольно эффективно занимается международной политикой, силовики борются с преступниками, у них огромная работа, стараются делать

это профессионально дело, а правительство, особенно финансово-экономический блок ползёт по ельцинско-гайдаровской колее и отрицает одну идею за другой. Всё крутится у них вокруг сводки текущего дня. Но сегодня текущий день даже не может прокормить нормально», — заключил Зюганов.