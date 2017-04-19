Курск, 19 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум. На федеральных дорогах Курской области вводится весеннее ограничение движения для большегрузного транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, оно будет действовать по приказу Федерального дорожного агентства с 24 по 30 апреля.

Peter Mooney Грузовики

Ограничения распространяются на транспортные средства, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения. При этом они не будут касаться международных грузов, пассажирских перевозок, перевозок пищевых продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты, а также грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧС.

Ограничительные меры нужны для сохранения дорожного покрытия. В весенний период переувлажнение почвы, обочин и насыпи под асфальтобетонным покрытием способствует тому, что покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжеловесным транспортом.

На автомагистрали М-2 «Крым» с 457 по 501 км и с 511 по 604 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более шести тонн, для двухосной тележки — более пяти тонн, для трехосной — более четырех тонн. С 585 по 598 км (старое направление по городу Обоянь) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более пяти тонн, для двухосной тележки — более четырех тонн, для трехосной — более трех тонн. С 476 по 484 км (старое направление по городу Фатеж) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более семи тонн, для двухосной тележки — более шести, для трехосной — более пяти тонн.

На федеральной дороге Р-298 «Курск — Воронеж» с 10 по 27 и с 139 по 153 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более шести тонн, для двухосной тележки — более пяти тонн, для трехосной тележки — более четырех тонн. С 27 по 60 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более девяти тонн, для двухосной тележки — более семи тонн, для трехосной тележки — более шести тонн. С 80 по 139 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более пяти тонн, для двухосной тележки — более четырех тонн, для трехосной тележки — более трех тонн.