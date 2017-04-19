В Курской области на федеральных трассах вводят ограничения для грузовиков
Курск, 19 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум. На федеральных дорогах Курской области вводится весеннее ограничение движения для большегрузного транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, оно будет действовать по приказу Федерального дорожного агентства с 24 по 30 апреля.
Ограничения распространяются на транспортные средства, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения. При этом они не будут касаться международных грузов, пассажирских перевозок, перевозок пищевых продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты, а также грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧС.
Ограничительные меры нужны для сохранения дорожного покрытия. В весенний период переувлажнение почвы, обочин и насыпи под асфальтобетонным покрытием способствует тому, что покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжеловесным транспортом.
На автомагистрали М-2 «Крым» с 457 по 501 км и с 511 по 604 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более шести тонн, для двухосной тележки — более пяти тонн, для трехосной — более четырех тонн. С 585 по 598 км (старое направление по городу Обоянь) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более пяти тонн, для двухосной тележки — более четырех тонн, для трехосной — более трех тонн. С 476 по 484 км (старое направление по городу Фатеж) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более семи тонн, для двухосной тележки — более шести, для трехосной — более пяти тонн.
На федеральной дороге Р-298 «Курск — Воронеж» с 10 по 27 и с 139 по 153 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более шести тонн, для двухосной тележки — более пяти тонн, для трехосной тележки — более четырех тонн. С 27 по 60 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более девяти тонн, для двухосной тележки — более семи тонн, для трехосной тележки — более шести тонн. С 80 по 139 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более пяти тонн, для двухосной тележки — более четырех тонн, для трехосной тележки — более трех тонн.