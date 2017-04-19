Чебоксары, 19 апреля, 2017, 15:23 — ИА Регнум.



Волга. Левобережье Чебоксар

Программа по спасению Волги — давно перезревшая проблема, как и вопрос достройки Чебоксарской ГЭС и подъёма уровня воды в Чебоксарском водохранилище. Так считают в филиале ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», где прокомментировали ИА REGNUM заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о необходимости закона об оздоровлении притоков Волги.

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Напомним, 19 апреля Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что в течение полутора-двух месяцев правительство РФ представит в Госдуму законопроект об оздоровлении притоков Волги. По мнению премьера, «необходимо оздоровление притоков Волги с тем, чтобы вся эта система биологическая была достаточно живой и сама себя воспроизводила в соответствии с природными законами». Кроме того, говорит Медведев, следует провести дноуглубительные работы, «чтобы Волга не цвела», также необходимо провести «меры по биоразнообразию реки». Необходимые средства будут просчитаны в ближайшее время, отметил он, указав на то, что потребуется финансирование в районе 200 млрд рублей.

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Отметим также, что в ежегодном послании президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. А ранее глава государства заявлял, что дельта Волги, которая считается одной из самых больших в мире и сравнима с Миссисипи, — «это отдельный мир, и, конечно, требует отдельного повышенного внимания».

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36 лет назад при строительстве Чебоксарской ГЭС было создано одноименное водохранилище, которое поначалу называли не иначе, как Чебоксарское море. Однако наполнить его до проектного уровня 68 м не удалось — из-за незавершенного строительства инженерных защит на части прилегающих территорий. Четвертое десятилетие Чебоксарское водохранилище эксплуатируется на непроектной отметке 63 м, вследствие чего ухудшается его экологическое состояние. Не происходит естественного самоочищения водоема, более 30% его площади занято мелководьями с глубинами менее 2 метров. Прогрев воды в летний период вызывает бурное развитие сине-зеленых водорослей и дополнительное ухудшение качества воды за счет «цветения».

По обобщенным данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, санитарно-эпидемиологическая и экологическая ситуация в акватории водохранилища ухудшается также за счет переноса миллионов кубометров сточных вод и загрязняющих веществ, в первую очередь, по рекам Волга и Сура. Загрязнение органическими веществами привело к появлению в воде посторонних запахов и увеличению цветности. И все это в условиях, когда Чебоксарское водохранилище является источником водоснабжения крупных населенных пунктов Чувашской Республики с общей численностью населения свыше 600 тыс. человек.

По оценке директора Института водных проблем, члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Данилова-Данильяна, «в настоящий момент такое серьезное гидротехническое сооружение является самым грязным в Российской Федерации». «Нет никакого способа исправить экологическую ситуацию на Чебоксарском водохранилище, кроме его подъема до нормального проектного уровня 68 м», — подчеркивает Данилов-Данильян. В этом случае доля мелководий уменьшится в 1,5 раза и достигнет нормативных значений — 20%. Появится дополнительный запас воды в 5 км³, в том числе и для обводнения уникального природного образования юга России — Волго-Ахтубинской поймы».

Кроме этого, при работе Чебоксарского водохранилища на проектной отметке 68 м снизится риск подтопления территорий в период половодья, будут решены вопросы судоходства на проблемном 54-километровом участке от Городца до Нижнего Новгорода, мощность Чебоксарской ГЭС увеличится со средних в течение года 450 МВт до проектных 1404 МВт.

Именно с таким расчетом его проектировали и строили создатели Волжско-Камского каскада — единого комплекса водохранилищ главной артерии европейской части страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-й отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.