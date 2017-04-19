Симферополь, 19 апреля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Пьер-Анри де Валансьен. Шторм. 1780

«В связи с прохождением южного циклона во второй половине дня 20-го апреля, в течение суток 21-го апреля в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, — говорится в сообщении. — Усиление юго-западного ветра 15−20 м/с».

Главное управление МЧС России призывает местное население соблюдать правила безопасности при сильном дожде и шквалистом ветре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий было объявлено в Крыму на 18−19 апреля.

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