Ставрополь, 19 апреля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае совершена попытка продажи скрытой видеокамеры, замаскированной под обычный строительный шуруп. Продавец спецсредства попал под уголовную статью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпионаж

Предположительно, 34-летний житель города Пятигорска продал мини-видеокамеру, закамуфлированную под строительный шуруп. Чудо-шуруп мог тайно производить аудио-видеозапись. Продавец оценил его в 3 тыс. рублей.

Подобное средство относится к специальным техническим средствам, предназначенными для негласного получения информации. А такие запрещены к продаже российским законодательством.

Следствие по делу уже завершено. Материалы направляются в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в Ставропольском крае в 2017 году интерес к подобным «игрушкам» возрос. Следственные органы уже дважды заявляли о подобных уголовных делах. Так, в марте под эту же статью попал 49-летний житель города Невинномысска.

Он приобрел на сайте одного из интернет-магазинов GSM-трекер ТК102, который предназначен для получения и регистрации акустической информации.

Под суд также пошел 43-летний житель города Зеленокумска Советского района, который еще в 2012 году приобрел на одном из рынков в городе Пятигорске запрещенное специальное техническое средство, выполненное в виде бытовой шариковой ручки. В прошлом году он попытался продать эту «ручку» через интернет за 3 тысячи рублей.