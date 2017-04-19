Калуга, 19 апреля, 2017, 15:13 — ИА Регнум.



Pochta.ru Почта России

В УФПС Калужской области — филиале ФГУП «Почта России» отреагировали на публикацию ИА REGNUM относительно навязывания обязательного страхования жизни в почтовом отделении Калуги.

Как отметили почтовики, в рамках развития финансовых сервисов для населения Почта России предоставляет возможность оформления страховой защиты по различным программам, в том числе страхование от несчастных случаев.

«Все страховые услуги реализуются в отделениях почтовой связи на добровольной основе и в соответствии с Законодательством РФ. Для клиентов Почты России, осуществляющих почтовый денежный перевод, предлагается уникальный продукт страхования от несчастного случая сроком на 1 месяц, стоимостью 45 рублей и страховым покрытием 100 000 рублей», — подчеркнули в «Почте России».

При этом уточняется, что предложение клиентам по оформлению страховки носит исключительно рекомендательный характер. Более того, в соответствии с Указанием Банка России от 20 ноября 2015 г. N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» в случае отказа страхователь имеет право на возврат уплаченной страховой премии в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора страхования».

Также отмечается, что по ситуации с отказом оператора связи почтового отделения в г. Калуге в предоставлении клиенту услуги без оформления страховки была проведена внутренняя проверка. На обращение клиента был направлен ответ, принесены извинения за доставленные неудобства. Сотрудник, допустивший нарушение, привлечён к ответственности, с работниками отделения проведено дополнительное обучение о порядке реализации продуктов финансового бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат от «Единой России» Антон Гетта обратился в «Почту России» с просьбой проверить факт навязывания обязательного страхования жизни в почтовом отделении в Калуге. Он уверяет, что неправомерный и необоснованный автоматический сервис появился при оказании стандартной почтовой услуги.